Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если будет нужно

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если сочтет это необходимым, передает News.am.

Перспективы сохранения членства в ОДКБ Пашинян обсуждал в ходе предвыборных дебатов с Нареком Карапетяном из блока «Сильная Армения».

Карапетян напомнил, что Армения приостановила членство в ОДКБ и не платит взносы в эту организацию. «Не работает — выходите», — заявил Карапетян. Однако, по его мнению, перед тем, как выйти из ОДКБ, следует найти гаранта безопасности между Арменией и Азербайджаном.

«Ну и выйдем из ОДКБ. Вы что, нас пугаете? Ни вы, ни ваш дядя не решаете. Решим и выйдем. А гарантом являются Армения, государство, армия», — заявил Пашинян.

«Мы решим, иностранные агенты не будут решать, что делать. Мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом», — заявил он. В конце мая часть своего выступления на предвыборном митинге Пашинян посвятил критике Александра Лукашенко, заявившего, что Армения «никому не нужна».

Армения заморозила членство в ОДКБ в 2024 году — после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана, а жившие в нем армяне были вынуждены были уехать. В декабре 2024 года Пашинян говорил: «По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ».

В апреле 2026 года спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что его страна выйдет как из ОДКБ, так и из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если Россия повысит цены на поставляемый в республику газ.

В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы. На этом фоне отношения Москвы и Еревана резко ухудшились. Россия обвиняет Никола Пашиняна в попытках сближения с западными странами и Евросоюзом.

За последние несколько недель власти РФ запретили ввоз ряда товаров из Армении, в том числе цветов, минеральной воды «Джермук», овощей, зелени, персиков, клубники и рыбы. Пашинян пообещал субсидии пострадавшим экспортерам, а Евросоюз объявил, что выделит Армении помощь в 50 миллионов евро в ответ на экономическое давление со стороны России.