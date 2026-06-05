Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) - Под влиянием Западного циклона на большей части Казахстана 6-8 июня прогнозируются дожди с грозами, усиление порывистого и шквалистого ветра, град, сообщает «Казгидромет».

Сильные дожди пройдут 6-8 июня на западе, 6 июня – на крайнем севере и на юго-востоке, 8 июня – на северо-западе страны.

На западе ожидается небольшое понижение температуры до +20+30 градусов, на севере – повышение до +28+35 градусов, а в центре будет +30+38 градусов. На юге ожидается сильная жара +35+40 градусов, на юго-востоке будет +30+39 градусов, а на востоке +30+37 градусов.

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