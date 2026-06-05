США заявили о готовности к диалогу с КНДР о денуклеаризации

CentralAsia (CA) - Представитель Госдепартамента в четверг в Вашингтоне заявил агентству «Рёнхап» о готовности США к обсуждению с КНДР необходимости ядерного разоружения.

«Соединенные Штаты по-прежнему открыты для диалога с Северной Кореей без предварительных условий. США по-прежнему привержены полной денуклеаризации Северной Кореи»,— цитирует чиновника агентство.

Заявление прозвучало после сообщений из Пхеньяна о посещении Ким Чен Ыном недавно запущенного завода по производству ядерных материалов и его призыва наращивать ядерный потенциал страны в геометрической прогрессии.

Администрация президента США Дональда Трампа желает возобновить контакт с руководством КНДР на фоне растущих опасений, что Пхеньян удваивает свои ядерные и баллистические ракетные программы при полном отсутствии дипломатии в отношениях Вашингтона и Сеула, отмечает «Рёнхап».

На партийном съезде в феврале Пхеньян подтвердил свой статус государства, обладающего ядерным оружием, и утвердил пятилетний план военной модернизации вопреки позиции Сеула, Вашингтона и Токио.