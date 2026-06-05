В выходные по Узбекистану будет преимущественно без осадков

CentralAsia (UZ) - В выходные по большинству регионов Узбекистана ожидается погода без осадков, сообщил Узгидромет.

Лишь по областям Ферганской долины 6 июня и по Каракалпакстану 7 июня во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза.

Температура воздуха в эти дни будет постепенно повышаться, в воскресенье в дневные часы ожидается до +34…+37 градусов Цельсия.

Ветер 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. По северу республики 7 июня возможны порывы ветра до 20−22 м/с.

По предгорным и горным районам местами кратковременные дожди, гроза. Возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте в субботу и воскресенье будет без осадков. Дневная температура в субботу составит +32…+34, в воскресенье — +34…+36 градусов.

Ветер 3−8 м/с, временами с усилением до 10−12 м/с, в отдельных районах города с пыльным поземком.