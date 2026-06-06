Пингвины стали помогать учёным оценивать уровень загрязнения океана, - CNN

CentralAsia (CA) - Учёные обнаружили PFAS — опасные «вечные химикаты» даже в одной из самых удалённых частей планеты. Следы токсичных веществ нашли с помощью птиц-помощников — магеллановых пингвинов в аргентинской Патагонии, сообщает CNN.

Вместо привычных лабораторных методов учёные решили использовать самих пингвинов как «живых исследователей». На лапы 55 птиц закрепили специальные силиконовые сенсоры, которые собирали химические следы во время плавания и охоты.

Через несколько дней датчики сняли и отправили на анализ. Результат оказался тревожным: PFAS нашли более чем в 90 % образцов.

Речь идёт о группе синтетических веществ, известных как «вечные химикаты». Их используют при производстве антипригарной посуды, водоотталкивающей одежды, упаковки, пены для тушения пожаров и другой промышленной продукции. Проблема в том, что PFAS почти не разлагаются в природе и могут накапливаться в организмах людей и животных.

Некоторые исследования связывают эти вещества с повышенным риском онкологических заболеваний, нарушениями работы иммунной системы, щитовидной железы и репродуктивного здоровья.

Особое беспокойство у исследователей вызвало то, что в Патагонии нашли не только старые виды PFAS, давно известные экологам, но и более новые химические соединения, которые ранее в промышленности продвигали как «более безопасную» альтернативу.

Учёные считают, что результаты показывают глобальный масштаб загрязнения. Даже территории, которые долгое время считались практически нетронутыми человеком, уже подверглись воздействию промышленной химии.

При этом исследователи называют сам метод важным прорывом. В отличие от традиционных способов изучения загрязнений, где у животных берут кровь или ткани, новая технология позволяет собирать данные почти без вреда для птиц. По словам авторов работы, пингвины фактически сами помогли составить карту распространения токсичных веществ в океане. Кроме того, данный метод может быть масштабирован и на другие виды морских обитателей, что позволит создать глобальную сеть мониторинга за распространением «вечных химикатов».