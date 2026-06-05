Песков: Армения де-факто не участвует в работе ОДКБ

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Армения де-факто уже достаточно длительное время не принимает участия в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с газетой «Известия».

Песков также заявил, что ориентация на Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является для Еревана более весомым и выгодным путем. Он напомнил позицию президента России Владимира Путина, отметив, что для Москвы хорошо то, что идет на пользу армянам. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил, что Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ в случае необходимости.

Армения в феврале 2024 года заморозила членство в ОДКБ. Решение объяснялось тем, что союзники — среди которых Россия и Белоруссия — не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ОДКБ угрозой безопасности республики. В апреле 2026-го он заявил, что власти не будут предпринимать шагов для возвращения к работе в организации. 3 июня представитель Армении не присутствовал на заседании Совета министров обороны ОДКБ.