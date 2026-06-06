Министр объединения Южной Кореи обратился к Монголии за поддержкой в ​​налаживании диалога с Пхеньяном

CentralAsia (MNG) - Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён нанес визит вежливости Президенту Монголии Хүрэлсүху Ухнаа, чтобы обсудить углубление двусторонних связей и содействие миру на Корейском полуострове, — сообщает MongolianNews.

В настоящее время Чонг находится в столице Монголии для участия в 11-м Улаанбаатарском диалоге — форуме по вопросам безопасности и мирного сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

В ходе встречи с Президентом Чон заявил, что Монголия, одна из немногих стран, поддерживающих дружеские отношения с обеими Кореями, обладает уникальными возможностями для содействия миру на Корейском полуострове.

Он призвал Улаанбаатар оказать давление на Пхеньян, чтобы тот вновь присоединился к форуму, в котором Северная Корея в последний раз участвовала в 2018 году, и совместно изучил пути развития трехстороннего сотрудничества между двумя Кореями и Монголией.

По данным MongolianNews, Хүрэлсүх заявил, что двусторонние отношения вступили в «золотую эру», и выразил твердую поддержку политике мирного сосуществования Сеула с Северной Кореей.

Улаанбаатарский диалог, международная конференция, проведенная в 2013 году как открытая платформа для обмена мнениями между учеными, в настоящее время превратилась в важную площадку для укрепления доверия в регионе.

Президент также выразил удовлетворение последовательной поддержкой корейской стороной усилий Монголии по обеспечению мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и ее участием на высоком уровне.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в таких секторах, как торговля, экономика, горнодобывающая промышленность, инфраструктура, строительство, городское развитие, здравоохранение и туризм.

На открытии форума, состоявшемся днем ​​ранее, Чон предложил четырехсторонний диалог с участием Южной Кореи, Северной Кореи, США и Китая для установления мирного режима на Корейском полуострове.

Двухдневный форум завершится позже в тот же день, после чего Чон должен вернуться домой в субботу.

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