Что именно происходит на центральной площади Улаанбаатара во время Дней Америки?

Монголия, общество

5:19, 06 июня 2026

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CentralAsia (MNG) - Добро пожаловать на Дни Америки! Ознакомьтесь с расписанием мероприятий, посвященных 250-летию независимости, которые пройдут 6 и 7 июня на площади Сүхбаатара, — передает MongoliaNews. Суббота, 6 июня: 11:30 Официальное открытие 11:50 Музыкальное выступление 12:30 Начало мероприятий для публики на соответствующих площадках – Открытая тренировка Монгольской ассоциации американского футбола (MAFA) – Баскетбол 3х3 для молодежи (до 14 лет) – Мероприятия Научного музея Дуду – Мероприятия Фестиваля комиксов 13:00 Презентации посольства, партнеров, НПО, выпускников 14:00 Парад в рамках Фестиваля комиксов о Человеке-пауке 15:00 Презентация американского сокольничего 16:00 Час делового общения Американской торговой палаты в Монголии (AmCham) 17:00 Церемония награждения победителей различных конкурсов 18:00 Концерт Sound of America: – Кантри-музыкальный клуб – Джаз-клуб Fat Cat – Линейные танцы – Американский военный рок-оркестр Восьмой армии 21:30 Фейерверк и диджей-сет Воскресенье, 7 июня: 10:00 Продолжение игр 3х3 11:30 Презентация об отцах-основателях от студентов-стажеров Американского уголка Улаанбаатара 11:50 Музыкальное выступление оркестра Тацуи Даниэля 13:00 Презентации посольства, партнеров, НПО и выпускников 13:00 Гонки на автомобилях DuDu (на зеленой лужайке) 15:00 Выступление оркестра Восьмой армии США в стиле американского военного рока 15:00 Показательные выступления участников турнира по флаг-футболу Монгольской ассоциации американского футбола (MAFA) (на зеленой лужайке) 16:00 Час делового общения Американской торговой палаты в Монголии (AmCham) 17:00 Церемония награждения победителей различных конкурсов 18:00 Кинопоказ фильма «Сила лошади» (40 минут) 18:45 Биг-бэнд Bayanmongol и певец Наагий За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Монголии Карта распространения