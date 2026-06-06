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Что именно происходит на центральной площади Улаанбаатара во время Дней Америки?

CentralAsia (MNG) -  Добро пожаловать на Дни Америки! Ознакомьтесь с расписанием мероприятий, посвященных 250-летию независимости, которые пройдут 6 и 7 июня на площади Сүхбаатара, — передает MongoliaNews.

Суббота, 6 июня:

11:30 Официальное открытие

11:50 Музыкальное выступление

12:30 Начало мероприятий для публики на соответствующих площадках

– Открытая тренировка Монгольской ассоциации американского футбола (MAFA)

– Баскетбол 3х3 для молодежи (до 14 лет)

– Мероприятия Научного музея Дуду

– Мероприятия Фестиваля комиксов

13:00 Презентации посольства, партнеров, НПО, выпускников

14:00 Парад в рамках Фестиваля комиксов о Человеке-пауке

15:00 Презентация американского сокольничего

16:00 Час делового общения Американской торговой палаты в Монголии (AmCham)

17:00 Церемония награждения победителей различных конкурсов

18:00 Концерт Sound of America:

– Кантри-музыкальный клуб

– Джаз-клуб Fat Cat

– Линейные танцы

– Американский военный рок-оркестр Восьмой армии

21:30 Фейерверк и диджей-сет

Воскресенье, 7 июня:

10:00 Продолжение игр 3х3

11:30 Презентация об отцах-основателях от студентов-стажеров Американского уголка Улаанбаатара

11:50 Музыкальное выступление оркестра Тацуи Даниэля

13:00 Презентации посольства, партнеров, НПО и выпускников

13:00 Гонки на автомобилях DuDu (на зеленой лужайке)

15:00 Выступление оркестра Восьмой армии США в стиле американского военного рока

15:00 Показательные выступления участников турнира по флаг-футболу Монгольской ассоциации американского футбола (MAFA) (на зеленой лужайке)

16:00 Час делового общения Американской торговой палаты в Монголии (AmCham)

17:00 Церемония награждения победителей различных конкурсов

18:00 Кинопоказ фильма «Сила лошади» (40 минут)

18:45 Биг-бэнд Bayanmongol и певец Наагий

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