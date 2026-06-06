Что именно происходит на центральной площади Улаанбаатара во время Дней Америки?

CentralAsia (MNG) - Добро пожаловать на Дни Америки! Ознакомьтесь с расписанием мероприятий, посвященных 250-летию независимости, которые пройдут 6 и 7 июня на площади Сүхбаатара, — передает MongoliaNews.
Суббота, 6 июня:
11:30 Официальное открытие
11:50 Музыкальное выступление
12:30 Начало мероприятий для публики на соответствующих площадках
– Открытая тренировка Монгольской ассоциации американского футбола (MAFA)
– Баскетбол 3х3 для молодежи (до 14 лет)
– Мероприятия Научного музея Дуду
– Мероприятия Фестиваля комиксов
13:00 Презентации посольства, партнеров, НПО, выпускников
14:00 Парад в рамках Фестиваля комиксов о Человеке-пауке
15:00 Презентация американского сокольничего
16:00 Час делового общения Американской торговой палаты в Монголии (AmCham)
17:00 Церемония награждения победителей различных конкурсов
18:00 Концерт Sound of America:
– Кантри-музыкальный клуб
– Джаз-клуб Fat Cat
– Линейные танцы
– Американский военный рок-оркестр Восьмой армии
21:30 Фейерверк и диджей-сет
Воскресенье, 7 июня:
10:00 Продолжение игр 3х3
11:30 Презентация об отцах-основателях от студентов-стажеров Американского уголка Улаанбаатара
11:50 Музыкальное выступление оркестра Тацуи Даниэля
13:00 Презентации посольства, партнеров, НПО и выпускников
13:00 Гонки на автомобилях DuDu (на зеленой лужайке)
15:00 Выступление оркестра Восьмой армии США в стиле американского военного рока
15:00 Показательные выступления участников турнира по флаг-футболу Монгольской ассоциации американского футбола (MAFA) (на зеленой лужайке)
16:00 Час делового общения Американской торговой палаты в Монголии (AmCham)
17:00 Церемония награждения победителей различных конкурсов
18:00 Кинопоказ фильма «Сила лошади» (40 минут)
18:45 Биг-бэнд Bayanmongol и певец Наагий