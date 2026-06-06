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В Сахаре 49 человек погибли от обезвоживания из-за поломки грузовика

CentralAsia (KZ) -  49 граждан Нигера погибли от обезвоживания в пустыне Сахара в районе границ Нигера, Мали и Алжира. Трагедия произошла из-за поломки грузовика, перевозившего людей. Об этом сообщаает Euronews.

По информации властей Нигера, группа из 51 человека возвращалась домой из Мали после религиозного праздника. Путь длиной более 300 км должен был занять несколько дней. Водитель грузовика заблудился и машина остановилась в безлюдном районе без воды. Двое мужчин смогли преодолеть 50 км до источника воды, добраться до населенного пункта и вызвать помощь.

К моменту прибытия спасателей все 49 человек, оставшихся у грузовика, скончались от обезвоживания. По предварительным выводам, шансов на выживание в экстремальных условиях пустыни у них практически не было.

Погибших похоронили на месте трагедии в братской могиле из-за труднодоступности района.

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