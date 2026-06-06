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В Австралии изъяли более 100 тыс. экзотических тараканов

CentralAsia (KZ) -  В штате Новый Южный Уэльс Австралии власти провели операцию на ферме по разведению насекомых и изъяли более 100 тыс. живых экзотических тараканов. Об этом сообщило Министерство по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов Австрали (DCCEEW).

Стоимость изъятых насекомых, обнаруженных в городе Батерст, оценивается примерно в 200 тыс. австралийских долларов.

Операция стала крупнейшим случаем изъятия незаконно ввезенных экзотических беспозвоночных в Австралии.

Среди изъятых видов — аргентинские древесные тараканы и мадагаскарские шипящие тараканы. Ввоз, содержание, разведение и продажа этих насекомых на территории Австралии запрещены.

В ведомстве сообщили, что экзотические тараканы не проходили оценку экологических рисков. Их появление в стране может способствовать распространению заболеваний, а также нанести вред местной дикой природе и сельскому хозяйству.

Изъятых тараканов уничтожат и утилизируют. 

 

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