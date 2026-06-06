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Семь человек погибли при взрыве на угольной шахте в Колумбии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В результате взрыва на угольной шахте в департаменте Кундинамарка, центральная часть Колумбии, погибли семь человек. Инцидент произошел 4 июня на шахте в муниципалитете Сутатауса. Об этом сообщает китайское информагенство Синьхуа.

По предварительным данным, причиной стало скопление газа под землей, сообщили местные власти.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные бригады. Национальное агентство по горному делу Колумбии начало расследование для установления точной причины аварии.

 

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