Число зараженных Эболой в Конго превысило 450 человек

- Казахстан, происшествия
- 20:41, 06 июня 2026
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CentralAsia (KZ) - В Конго зафиксировано 452 подтвержденных случая заражения лихорадкой Эбола, из которых 82 оказались летальными. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Минздрав Конго.
По информации ведомства, 4 июня в провинциях Итури и Северное Киву зарегистрировали 71 новый случай заболевания, включая 21 смертельный.
На данный момент 258 пациентов проходят изоляцию или стационарное лечение, восемь человек выздоровели. Отслеживание контактов остается проблемой: из 4766 находящихся под наблюдением осмотрено лишь 2755 (57,8%).
Среди основных трудностей в борьбе с вспышкой заболевания органы здравоохранения Конго называют сопротивление взятию посмертных мазков, нехватку возможностей для лечения Эболы, неэффективное отслеживание контактов, дефицит лекарств и средств профилактики инфекций, слабую систему оповещения, а также недостаток финансирования в размере $21,5 млн.