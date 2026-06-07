Монголия и Израиль укрепят межпарламентские связи

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MongolianNews, депутат Великого Государственного Хурала (парламента) и председатель парламентской группы дружбы Монголии и Израиля Батбаатар Бат вместе с другой участницей группы, г-жой Уянгой Болд, 3 июня приняли заместителя главы миссии посольства Израиля в Пекине Шир Гидеон Мизрахи и почетного консула Израиля в Монголии г-жу Наран Дорж.

слева: Наран Дорж, Шир Гидеон Мизрахи, Батбаатар Бат и Уянга Болд

В начале встречи депутат Батбаатар Бат приветствовал госпожу Шир Гидеон Мизрахи в Монголии и отметил, что сотрудничество между двумя странами неуклонно расширяется в различных секторах за 35 лет с момента установления дипломатических отношений. Он рассказал об инициативах, направленных на укрепление связей между парламентскими группами дружбы, и подчеркнул успех онлайн-встречи, состоявшейся ранее в этом году. Он также выразил свою приверженность преобразованию двустороннего диалога в практическое сотрудничество.

Депутат Батбаатар также отметил, что в этом году Монголия и Израиль отмечают 35-летие установления дипломатических отношений. Он подчеркнул, что существует значительный потенциал для обогащения традиционно дружественных отношений за счет более тесного экономического сотрудничества и выведения их на новый уровень. Стороны согласились с тем, что сельское хозяйство, в частности управление водными ресурсами, передовые технологии и инновации, занимают важное место в двустороннем сотрудничестве.

В ходе встречи заместитель главы миссии Шир Гидеон Мизрахи подчеркнула важность межпарламентского сотрудничества в создании правовых основ двусторонних отношений. Стороны обменялись мнениями по вопросу увеличения частоты встреч между парламентскими группами дружбы и взаимных визитов депутатов. Она также подчеркнула готовность Израиля делиться передовым опытом в области управления водными ресурсами, включая управление подземными и поверхностными водами.

Израильский парламент, известный как Кнессет, состоит из 120 депутатов, представляющих различные политические партии, в том числе 30 женщин. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам укрепления равноправного участия и представительства, защиты прав лиц с инвалидностью и совершенствования правовой базы для создания инклюзивной среды.

Согласно сообщению пресс-службы Великого Государственного Хурала, израильская сторона проинформировала участников о том, что крупная делегация из Израиля примет участие в 17-й сессии Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КС17), которая состоится в Улан-Баторе в августе этого года. Обе стороны выразили уверенность, что это мероприятие предоставит возможность для развития сотрудничества в области охраны окружающей среды, изменения климата и внедрения инноваций в сельскохозяйственном секторе.

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