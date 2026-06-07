Кыргызский борец выиграл Open Ulaanbaatar

CentralAsia (MNG) - Жоламан Шаршенбеков возвращается на татами почти после двухлетнего перерыва и начинает с победы. В первом поединке в весовой категории до 63 кг Шаршенбеков встретился с Эрфаном Джаркани (Иран) и одержал победу над иранцем со счетом 1-1 по критерию первого очка. Джаркани дважды получил право на пар-терре во втором периоде, один раз за 30 секунд до конца, но Шаршенбеков оба раза защитил свою позицию.

В финальном поединке в весовой категории до 63 килограммов его соперник, иранский борец Мохаммад Кешткар, не смог выступить из-за травмы. Судьи присудили победу киргизскому спортсмену.

С 3 по 8 июня в Улан-Баторе проходит международный рейтинговый турнир Open Ulaanbaatar по греко-римской и вольной борьбе. В состав сборной Кыргызстана входят восемь спортсменов: Акыл Сулайманов, Жоламан Шаршенбеков, Амантур Исмаилов, Жанторо Мырзалиев, Аманат Самат уулу, Бекзат Орункул уулу, Имур Темирбеков и Азат Салидинов.

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