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Число зараженных Эболой в Центральной Африке превысило 470, вспышка может стать крупнейшей, - ВОЗ

CentralAsia (KZ) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 471 подтвержденном случае заражения вирусом Эбола в Центральной Африке, включая 84 летальных исхода. Об этом сообщает Euronews.

Вспышка, начавшаяся три недели назад в Конго, продолжает расширяться и может стать одной из крупнейших за всю историю наблюдений, прокомментировали в ВОЗ.

В соседней Уганде зарегистрировано 19 случаев и две смерти.

Нынешняя вспышка связана с редким штаммом вируса Эбола Бундибуджо, для которого пока не существует одобренных вакцин и методов лечения.

ВОЗ объявила ситуацию ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и совместно с Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний представила план реагирования стоимостью $518 млн.

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