В Армении проходят парламентские выборы: 2,49 млн избирателей и 16 партий

CentralAsia (KZ) - В Армении 7 июня началось голосование на досрочных парламентских выборах, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 20:00. В выборах участвуют два блока и 16 партий, среди которых «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Всего право выбора имеют 2,49 млн человек.

Главными вопросами предвыборной кампании стали отношения Армении с Россией и намерение страны сблизиться с Европейским союзом.

«Гражданский договор» выступает за европейскую интеграцию, оппозиционные партии, в частности блок «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном и блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, ориентированы на сотрудничество с Россией. Самвел Карапетян является основателем группы «Ташир», а Роберт Кочарян — бывший президент и руководитель главной оппозиционной силы.

Накануне выборов ЦИК страны разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения».

Предварительные итоги голосования Центризбирком намерен объявить на следующий день после выборов, окончательные станут известны не позднее, чем через семь дней.

Примерный расклад по результатам выборов станет понятен ночью, когда начнут поступать данные из крупных городов страны.

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