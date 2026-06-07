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Си Цзиньпин посетит Северную Корею впервые с 2019 года

CentralAsia (KZ) -  Председатель КНР Си Цзиньпин 8-9 июня совершит двухдневный госвизит в Пхеньян, КНДР. Это будет первая поездка китайского лидера в Северную Корею за последние семь лет, сообщает Euronews.

Объявление о визите последовало на следующий день после того, как Северная Корея представила новый объект по производству компонентов для ядерных бомб.  Во время посещения предприятия Ким Чен Ын заявил о планах наращивать ядерные силы страны «экспоненциальными темпами». 

Визит состоится вскоре после того, как Си Цзиньпин встретился с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Последняя встреча лидеров КНДР и КНР состоялась в сентябре в Пекине, где стороны договорились об укреплении сотрудничества.

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