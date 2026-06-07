11 человек погибли в Чаде из-за конфликта между фермерами и скотоводами

CentralAsia (KZ) - 11 человек погибли в результате конфликта между фермерами и скотоводами, произошедшего в субботу в Чаде. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Столкновения вспыхнули в нескольких деревнях супрефектуры Ким провинции Восточное Майо-Кеби после того, как стадо скота разорило ферму. Пять человек получили ранения, дома в нескольких деревнях были подожжены.

Подобные столкновения из-за земельных вопросов между фермерами и скотоводами в Чаде происходят регулярно. По данным Министерства общественной безопасности и иммиграции страны, в период с 2024 по 2025 год в результате межобщинных конфликтов погибло 3018 человек, еще 3015 пострадали.

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