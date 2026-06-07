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Один погиб, пятеро ранены при стрельбе в Израиле
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате предполагаемого террористического нападения с применением огнестрельного оружия в центральной части Израиля.

Как сообщили в Синьхуа, инцидент произошел 7 июня в районе Кохав-Яир, расположенном на границе с Западным берегом реки Иордан.

Стрельба велась в трех местах. Органы безопасности Израиля квалифицировали произошедшее как теракт. По сообщению армии, военные были направлены в район и «нейтрализовали» одного боевика на месте. Информация о состоянии подозреваемого не раскрывается. Продолжается поиск других возможных участников нападения.

Как передает израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом», погибший — 35-летний мужчина. Пятеро пострадавших доставлены в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии.

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