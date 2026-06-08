Переворачивая страницу истории: что писал американский театральный журнал о монгольском театре в 1933 году?

CentralAsia (MNG) - Автор MongolianNews поделился более интересной историей о том, что на обложке американского журнала Workers Theatre размещены фотографии наших отечественных актеров г-на ЦЭВЭЭН Чимэд и г-жи ИЧИНХОРЛОО Дашзэвэг.

Выпуск Workers Theatre (Июль–Август 1933): На обложке этого номера крупным шрифтом анонсировалась статья об олимпиаде, а внутри была опубликована фотография сцены из спектакля подписью: «The Power of Darkness. Mongolian Ther. Ulan Bator-Hote» (с опечаткой в слове Theater и сокращением названия города Улан-Батор). Западные критики были поражены уникальной экспрессией, дисциплиной и колоритом монгольских артистов.

Выпуск New Theatre (Сентябрь–Октябрь 1933): Когда журнал сменил название на New Theatre, на самую первую обложку обновленного издания была помещена большая портретная фотография с подписью: «Actress of the Mongolian Theatre. Ulan-Bator-Hote» («Актриса монгольского театра. Улан-Батор»).

Для западного левого искусства тех лет появление профессиональных актеров из кочевой прежде Монголии стало символом того, как революция и просвещение способны стремительно поднять культуру народа до мирового уровня.

Вероятно, это было первое упоминание современного монгольского театра в американской прессе.

Пьеса писателя Буяннэмэха Сономбалжира «Харанхуй засаг» («Тёмное правительство») заняла второе место на Международном театральном фестивале, проходившем в Москве в мае 1933 года. Режиссёром спектакля был Гомбожав Цэцэн. Первый Международный фестиваль революционных театров собрал 25 театров и более 400 артистов из почти 20 стран. В мероприятии приняли участие 32 человека из нашего театра.

Workers Theatre (Рабочий театр) — это исторический театрально-политический журнал, издававшийся в 1930-х годах. Журнал выпускался Лигой рабочих театров США (связанной с Коммунистической партией). Он начинался как самиздат, а затем стал профессиональным изданием. На его страницах публиковались обзоры агитпроп-театров, пьесы и статьи о том, как искусство может служить инструментом для социальных перемен. В 1933 году журнал был переименован в New Theatre, а затем — в New Theatre and Film.

Главные роли в пьесе «Тёмное правительство» исполнили Цэвээн Чимэд, Ичинхорлоо Дашзэвэг и Жадамба Балдандорж.

Один из основателей монгольского театра и кино, заслуженный актёр Монголии Цэвээн Чимэд (в народе известный как Шороотын Цэвээн) родился в 1901 году в сомоне Баянцогт (или Лүн) аймака Төв. Он прославился благодаря главной роли в первом монгольском фильме «Монгол Хүү» («Сын Монголии») (1936), снятом советской киностудией «Ленфильм».

Ичинхорлоо Дашзэвэг родилась в 1910 году в сомоне Ихтамир, аймака Архангай. Ичинхорлоо — монгольская актриса театра и кино, певица. Заслуженная артистка Монголии (1935). Народная артистка МНР (1951). В 1933 году участвовала в Театральной олимпиаде в Москве. В 1935 году выступала с концертом в Тыве. В 1935 году посетила СССР. В 1959 году выступала на Шведской мирной конференции, в 1961 и 1966 годах выступала в Бурятии (СССР). В 1967 году посетила Советский Союз с группой художников (в Москва, Ленинград). Проработала в монгольском театре 50 лет.

Жадамба Балдандорж родился в 1900 году в сомоне Баруунбүрэн, аймака Сэлэнгэ. В 1930 году он окончил Временную театральную школу и работал актером в Государственном драматическом театре. Он — легендарный актер, ставший известным зрителям благодаря роли министра в первом монгольском полнометражном фильме «Монгол Хүү» («Сын Монголии»), снятом в 1936 году, а также благодаря десяткам других ролей в театре и кино.

«Монгол Хүү» («Сын Монголии») — советский художественный фильм, снятый в 1936 году режиссёрами Рафаилом Сусловичем и Ильёй Траубергом на студии Ленфильм.

Премьера фильма состоялась 17 июля 1936 года. Фильм был первым игровым монгольским фильмом, с которого началась история монгольского кинематографа. Снят советскими кинорежиссёрами при участии советской киногруппы и актёров из Улаанбаатара.

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