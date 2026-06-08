НОЦ Улаанбаатара успешно провел седьмую роботизированную операцию

CentralAsia (MNG) - «Роботизированная рука» сможет выполнять операцию с помощью телескопа высокого разрешения, которой можно будет управлять дистанционно, — пишет MongolianNews.

4 июня в Национальном онкологическом центре (НОЦ) состоялась 5-я Международная конференция по трансплантации органов «ICOT V–2026». В программе последипломного обучения приняли участие более 60 молодых врачей и специалистов в области заболеваний гепатобилиарной системы и поджелудочной железы.

Уникальность этой программы обучения не ограничивается лекциями и теорией. Участники наблюдают и приобретают опыт в реальных ситуациях, таких как резекция печени, резекция поджелудочной железы и роботизированная резекция печени. Такое обучение особенно важно для развития навыков и способности принимать решения у молодых врачей.

Отделение гепатобилиарной и панкреатической хирургии Национального онкологического центра не только проводит 800-900 операций в год, но и 4 июня успешно осуществило свою седьмую роботизированную операцию.

Это явное свидетельство того, что монгольская гепатобилиарная и панкреатическая хирургия развивается в соответствии с мировыми тенденциями.

Международная конференция «ICOT V–2026» продолжилась 5-6 июня и является важной возможностью для внедрения передового мирового опыта и новых знаний в стране, а также для расширения сотрудничества.

Роботизированные операции в Монголии уже доступны. В конце 2025 года в Национальном онкологическом центре Монголии (г. Улан-Батор) успешно провели первую в истории страны операцию с использованием хирургического робота, сделав Монголию 70-й страной, внедрившей эту технологию.

Национальный онкологический центр использует роботизированные хирургические системы, в том числе азиатскую систему Revo-i. Система обеспечивает высочайшую точность, десятикратное увеличение изображения и позволяет проводить сложные вмешательства (включая пересадку печени) через минимальные разрезы с коротким сроком восстановления.

Традиционно хирурги полагались на прямую визуализацию для исследования кровеносных сосудов во время операции. Однако с помощью робота-хирурга они смогут увеличить изображение до десяти раз, что повысит точность выполнения работы. Роботизированная хирургия также позволяет выполнять с высокой точностью минимальные разрезы на брюшной стенке пациента, устраняя необходимость в больших хирургических разрезах.

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