Индекс миролюбия GPI 2025: Монголия занимает 37-е место, Россия — самое последнее

CentralAsia (MNG) - Монголия входит в число самых мирных стран мира. Заняв 37-е место после Швеции и Польши из 163 стран в 19-м ежегодном Глобальном индексе мира (GPI) Института экономики и мира (IEP), Монголия демонстрирует, почему наша страна является надежным партнером. Тем временем наш северный сосед, Россия, замыкает рейтинг, заняв 163-е место, — передает MongolianNews.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано незначительное ухудшение ситуации с миром в рамках Индекса глобального потепления 2025 года: общий показатель снизился на 0,21 процента. Тем не менее, он остается вторым самым мирным регионом в мире, занимая эту позицию с 2017 года. Монголия занимает 7-е место среди самых мирных стран региона и 37-е место в мировом рейтинге GPI 2025 года.

Главной проблемой в регионе остается конфликт между Россией и Украиной, который привел к значительному ухудшению миролюбия в обеих странах. Россия и Украина занимают второе и последнее места среди наименее мирных стран мира по индексу глобальной миролюбивости 2025 года. Поскольку конца конфликту пока не видно, вероятно, Россия и Украина останутся двумя из наименее мирных стран мира в обозримом будущем.

В настоящее время Россия является наименее мирной страной в мире по индексу глобальной миролюбивости 2025 года и показала второе по величине ухудшение в регионе после Украины. Россия занимает 163-е место в категории «Продолжающиеся конфликты». Общий уровень миролюбия в стране ухудшился на 6.5 процента за последний год.

Индекс миролюбия GPI 2025 показал, что мир стал менее мирным в 13-й раз за последние 17 лет: в 74 странах наблюдалось улучшение показателей, а в 87 — ухудшение. Несмотря на падение на пять позиций по сравнению с прошлогодним индексом, Канада зафиксировала небольшое снижение уровня миролюбия в годовом исчислении: показатель в 2025 году составил 1,491, по сравнению с 1,449 в 2024 году и 1,35 годом ранее. Идеальный балл по GPI — 1.

Основные выводы

Общее снижение уровня миролюбия: Средний уровень миролюбия в мире ухудшился на 0,36% за последний год, что стало шестым годом подряд снижения и 13-м ухудшением за последние 17 лет. В целом, в 87 странах зафиксировано ухудшение уровня миролюбия, в то время как в 74 странах наблюдалось улучшение.

Рекордное количество конфликтов: Мир столкнулся с кризисом насильственных конфликтов: в 2023 году действовало 59 активных конфликтов на государственном уровне, что является самым высоким показателем с момента окончания Второй мировой войны. Эти конфликты также становятся все более международными: 78 стран участвуют в войнах за пределами своих границ.

Тенденция милитаризации меняется: После десятилетней тенденции улучшения ситуация в области милитаризации ухудшилась второй год подряд. Военные расходы в процентах от ВВП показали второе по величине годовое ухудшение с момента начала составления индекса: 84 страны увеличили свои относительные военные расходы.

Экономические последствия насилия: Глобальные экономические последствия насилия достигли 19,97 триллионов долларов в 2024 году, что составляет 11,6% мировой экономической активности или 2446 долларов на человека. Этот рост был обусловлен увеличением военных расходов и потерями ВВП из-за конфликтов.

Наиболее и наименее мирные страны: Исландия продолжает удерживать позицию самой мирной страны в мире, которую она сохраняет с 2008 года. Впервые Россия занимает последнее место в рейтинге наименее мирных стран, за ней следуют Украина, Судан и Демократическая Республика Конго.

Обзор ситуации с миром в регионе: Западная и Центральная Европа остается самым мирным регионом в мире, где расположены восемь из десяти самых мирных стран. Ближний Восток и Северная Африка (MENA) остаются наименее мирным регионом в мире.

Урегулирование конфликтов терпит неудачу: Современные конфликты становится все труднее разрешать. С 1970-х годов процент конфликтов, завершившихся явной победой, упал с 49% до всего лишь 9%, а тех, которые завершились мирными соглашениями, снизились с 23% до 4%.

Ухудшение ситуации с миром в долгосрочной перспективе: За последние 17 лет ситуация с миром в мире значительно ухудшилась, при этом средний показатель по странам снизился на 5,4% с 2008 года. Разрыв между наиболее и наименее мирными странами продолжает увеличиваться.

Различия в тенденциях в различных областях: В то время как ситуация в областях «Продолжающиеся конфликты» и «Милитаризация» ухудшилась, в области «Общественная безопасность и защищенность» в глобальном масштабе наблюдалось небольшое улучшение. Это было обусловлено улучшением таких показателей, как уровень убийств и восприятие преступности.

Геополитическая фрагментация: Геополитическая напряженность растет, мир становится все более фрагментированным, отношения между соседними странами значительно ухудшились с 2008 года. Ограничительная торговая практика почти утроилась с 2019 года, а глобальная интеграция в экономике, дипломатии и военном сотрудничестве снижается со времен финансового кризиса 2008 года.

Риски эскалации конфликтов: В докладе определены девять факторов, повышающих вероятность эскалации конфликтов, включая внешнюю военную поддержку, высокие объемы материально-технического снабжения и этническую изоляцию. На основе этих факторов конфликты в Южном Судане, Эфиопии/Эритрее, Демократической Республике Конго и Сирии определены как имеющие высокий потенциал значительного ухудшения.

Рейтинг GPI 2025 — 1-83

GPI охватывает 99,7% населения мира и использует 23 качественных и количественных показателя, полученных из авторитетных источников, которые разделены на три основные области:

1. Социальная безопасность и защищенность

Использует шесть статистических показателей для анализа степени вовлеченности стран во внутренние и внешние конфликты, а также их роли и продолжительности участия в этих конфликтах.

2. Продолжающиеся внутренние и международные конфликты

Использует одиннадцать показателей для оценки уровня гармонии или разногласий в стране. Утверждается, что низкий уровень преступности, минимальное количество насильственных демонстраций и террористической деятельности, гармоничные отношения с соседними странами, стабильная политическая обстановка и небольшая доля населения, являющегося внутренне перемещенным лицом или беженцем, приравниваются к мирному состоянию.

3. Милитаризация

Шесть дополнительных показателей определяют уровень милитаризации страны, отражая связь с наращиванием военной мощи и доступом к оружию, а также уровень миролюбия как на внутренней, так и на международной арене.

Итоговые баллы

Баллы по каждому из вышеуказанных показателей нормализованы по шкале от 1 до 5. Показатели внутреннего мира имеют общий вес 60 процентов, а показатели внешнего мира — 40 процентов соответственно. Согласно Глобальному индексу мира (GPI), более высокий уровень внутреннего мира, вероятно, приведет к снижению числа внешних конфликтов, поэтому соответствующие показатели имеют вес 60/40.

Затем на основе вышеуказанных баллов формируется общий балл для всех 163 стран.

Рейтинг GPI 2025 - 84-163

Топ-40 Монголии в рейтинге GPI 2025 показывает, что наша страна является лидером на мировой арене во многих аспектах. Это свидетельствует об исключительных достижениях Монголии в области защиты прав человека, поскольку мир и прогрессивное развитие неразрывно связаны [2].

Согласно ИЭП, мир является важнейшим компонентом прогрессивного развития. Здоровая деловая среда должна обладать благоприятными социальными, политическими и экономическими условиями для содействия прогрессивному развитию в долгосрочной перспективе.

Глобальные инвесторы всегда внимательно следят за условиями, описанными в восьми столпах позитивного мира ИЭП, которые включают [3]:

Эффективно функционирующее правительство

Надежная деловая среда

Справедливое распределение ресурсов

Признание прав других

Хорошие отношения с соседями

Свободный поток информации

Высокий уровень человеческого капитала

Низкий уровень коррупции

Эти столпы коррелируют с достижением желаемых результатов, связанных с капиталом, в процветающей деловой среде. Сегодня многие инвесторы рассматривают критерии, подобные восьми основным принципам IEP, как «ориентир» для определения того, куда вкладывать свои деньги, чтобы они приносили рост.

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