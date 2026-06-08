Президент Монголии поздравил азербайджанского лидера с Днем независимости

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MongolianNews, Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
В письме говорится:
«Господин Президент,
От имени народа Монголии я хотел бы выразить Вам и дружественному народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Национального дня Азербайджанской Республики.
С удовлетворением отмечаю, что традиционные дружеские отношения и сотрудничество между Монголией и Азербайджаном, основанные на взаимном уважении и общих исторических и культурных ценностях, продолжают расширяться благодаря нашим совместным усилиям.
Я по-прежнему привержен продолжению сотрудничества с Вами, господин Президент, в целях дальнейшего обогащения наших отношений за счет существенного экономического сотрудничества, расширения сотрудничества в приоритетных областях, обозначенных в наших соответствующих долгосрочных стратегиях развития, а также внесения совместного вклада в усилия международного сообщества по содействию всеобщему устойчивому развитию.
Желаю Вам, господин Президент, и Вашей любимой семье крепкого здоровья и благополучия, а также дальнейшего процветания дружественному народу Азербайджана».