Президент Монголии поздравил азербайджанского лидера с Днем независимости

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MongolianNews, Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

В письме говорится:

«Господин Президент,

От имени народа Монголии я хотел бы выразить Вам и дружественному народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Национального дня Азербайджанской Республики.

С удовлетворением отмечаю, что традиционные дружеские отношения и сотрудничество между Монголией и Азербайджаном, основанные на взаимном уважении и общих исторических и культурных ценностях, продолжают расширяться благодаря нашим совместным усилиям.

Я по-прежнему привержен продолжению сотрудничества с Вами, господин Президент, в целях дальнейшего обогащения наших отношений за счет существенного экономического сотрудничества, расширения сотрудничества в приоритетных областях, обозначенных в наших соответствующих долгосрочных стратегиях развития, а также внесения совместного вклада в усилия международного сообщества по содействию всеобщему устойчивому развитию.

Желаю Вам, господин Президент, и Вашей любимой семье крепкого здоровья и благополучия, а также дальнейшего процветания дружественному народу Азербайджана».

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