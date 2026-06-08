Валютные резервы Монголии достигли рекордного уровня в мае

CentralAsia (MNG) - По данным Министерства экономики и развития Монголии, к концу мая валютные резервы страны достигли рекордного уровня в $ 7.7 млрд.

Эта цифра представляет собой увеличение по сравнению с $ 7.0 млрд в начале года, что отражает продолжающийся рост валютных резервов страны.

Согласно данным Банка Монголии, центрального банка страны, в долгосрочной перспективе Монголия стремится увеличить свои валютные резервы до $ 10 млрд.

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