Только в мае Монголию посетили 84 035 иностранных туристов

CentralAsia (MNG) - За первые 5 месяцев число иностранных туристов, прибывающих в Монголию, выросло на 32%, — информирует MongolianNews.

Министерство культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии сообщило в пятницу, что за первые пять месяцев 2026 года страну посетили 292 063 иностранных туриста, что на 32 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно официальной статистике, за первые пять месяцев 2026 года Монголию посетили в общей сложности 292 063 иностранных туриста, что на 32% или на 71 935 посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По странам происхождения наибольшее количество посетителей прибыло из России (117 498), за ней следуют Китай (87 714), Южная Корея (27 837), Япония (9 631) и Германия (6 817).

Министерство культуры, спорта, туризма и молодежи отметило, что только в мае 2026 года Монголию посетили 84 035 иностранных туристов. Это на 17 675 посетителей, или на 26%, больше по сравнению с маем 2025 года.

Правительство Монголии рассматривает туризм как ключевой сектор диверсификации экономики страны, которая традиционно сильно зависела от экспорта горнодобывающей продукции.

Однако туристическая индустрия Монголии долгое время сталкивалась с сезонными трудностями из-за сурового континентального климата, характеризующегося долгими, суровыми зимами и короткими летами.

Для решения этих проблем правительство продвигает развитие круглогодичного туризма. В рамках этих усилий была продлена кампания «Годы для посещения Монголии» до 2028 года с целью привлечения не менее 1 миллиона иностранных туристов ежегодно.

В 2025 году азиатскую страну посетило в общей сложности 846 103 иностранных туриста, что на 5 процентов больше, чем в предыдущем году.

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