ЕБРР и Европейский Союз поддерживают молодежное предпринимательство в Монголии

CentralAsia (MNG) -

ЕБРР предоставляет монгольскому банку XacBank кредит в размере до $80 млн (€68 млн).

Финансирование будет направлено на поддержку молодежного предпринимательства.

Проект поддерживается страховым покрытием, предоставляемым Европейским союзом через Global Gateway.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает создавать возможности для роста микро-, малых и средних предприятий (МСП) в Монголии, организуя механизм финансирования для ведущего монгольского банка XacBank, — сообщает MongolianNews

Кредит ЕБРР в размере до $80 млн (€68 млн) будет предоставлен в рамках программы ЕБРР «Молодежь в бизнесе» (YiB) в Монголии и ЦА, ориентированной на малые и средние предприятия, возглавляемые или принадлежащие лицам моложе 35 лет.

Данный проект поддерживается гарантией в размере до €3.45 млн от Европейского союза (ЕС) в рамках программы Global Gateway – стратегии внешних инвестиций в устойчивое развитие. Кредит будет дополнен консультационной поддержкой и практическим обучением для малых и средних предприятий с целью укрепления их деятельности, с акцентом на инновационные цифровые решения и финансовое управление. Эта консультационная составляющая также поддерживается ЕС.

Согласно официальным данным, более 60 процентов населения Монголии составляют люди в возрасте 35 лет и младше. Это молодое поколение представляет собой динамичную, технически и цифровую рабочую силу, которой в ближайшие годы потребуются новые рабочие места. Создание таких возможностей является одним из стратегических приоритетов ЕБРР.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Монголии более $3 млрд (€2.6 млрд) в рамках 166 проектов. Около 90 процентов этих средств было использовано для поддержки компаний частного сектора.

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