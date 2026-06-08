В Бишкеке пройдет «Неделя монгольского кино»

CentralAsia (MNG) - С 9 по 12 июня в рамках IV Бишкекского международного кинофестиваля пройдет специальная внеконкурсная программа «Неделя монгольского кино». Показы состоятся в главном зале кинотеатра «Ала-Тоо», сообщило Минкультуры Кыргызстана. Об этом сообщает MongolianNews.

Неделя монгольского кино предоставит зрителям уникальную возможность познакомиться с лучшими образцами современного кинематографа страны. В программу включены работы талантливых режиссеров, отражающие культуру, традиции и актуальные социальные проблемы монгольского общества.

В программу включены следующие фильмы:

«Горизонт» (режиссер Батдэлгэр Бямбасүрэн).

Фильм «Горизонт» (оригинальное монгольское название — «Шар гэгээ», англ. Horizon) — это драматическая лента 2023 года, режиссёром и сценаристом которой выступил Батдэлгэр Бямбасүрэн.

В центре сюжета — история супружеской пары, Даримаа и Хажид, у которых долгое время нет детей. В итоге они берут на воспитание единственного сына из местной семьи, хотя родная мать мальчика отдаёт его с большим нежеланием. Происходит трагедия: в возрасте двух лет ребёнок загадочным образом погибает.

Спустя несколько лет у Даримаа и Хажид рождается собственный долгожданный сын. Однако в силу вступает закон кармы: та самая местная семья возвращается, чтобы забрать их ребёнка, искренне веря, что он является реинкарнацией их умершего первенца.

«Водитель из безмолвного города» (режиссер Сэнгэдорж Жанчивдорж). Фильм получил награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль, а также стал одним из победителей предыдущего Бишкекского кинофестиваля.

«Водитель из безмолвного города» (имээгүй хотын жолооч, англ. Silent City Driver) — это мрачный драматический триллер 2024 года, созданный монгольским режиссером Сэнгэдоржа Жанчивдоржа.

«Город ветров» (режиссер Лхагвадулам Пүрэв-Очир) — драма о молодом шамане, чья жизнь и духовная связь с предками подвергаются серьезному испытанию после встречи с девушкой.

«Город ветров» (оригинальное название — «Сэр сэр салхи») — дебютный полнометражный драматический фильм монгольского режиссёра и сценариста Лхагвадулам Пүрэв-Очир, выпущенный в 2023 году. Эта тонкая драма в жанре взросления (coming-of-age) стала важной вехой для современного монгольского кинематографа на международной арене.

Драма о молодом шамане «Город ветров» участвовала в программе «Горизонты» 80-го Венецианского кинофестиваля и была выдвинута Монголией на премию «Оскар».

Мероприятие открыто для всех любителей кино.

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