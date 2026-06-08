Основные моменты совместных китайско-монгольских армейских учений Steppe Partner 2026. Видео

CentralAsia (MNG) - По данным MongolianNews, совместные учения проходят на объединенной учебной базе во Внутренней Монголии, Китай.

Учения Steppe Partner 2026, посвященные теме «Совместный удар по незаконным вооруженным группировкам», являются вторыми по счету учениями такого рода между армиями двух стран, которые служат цели дальнейшего углубления дружбы и взаимного доверия, расширения практического сотрудничества и укрепления потенциала обеих сторон в совместном поддержании регионального мира и стабильности.

В ходе учений стороны создали совместный командный пункт для проведения учений, направленных на отработку совместного командования и скоординированных ударов, с целью дальнейшего повышения потенциала вооруженных сил двух стран в совместном противодействии угрозам безопасности и выполнении совместных задач.

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