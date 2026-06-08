Иран запустил ракеты по Израилю. ЦАХАЛ нанес ответный удар

CentralAsia (CA) - В воскресенье вечером Иран выпустил несколько волн ракет по северу Израиля. Армия обороны Израиля заявила, что перехватила все ракеты, запущенные из Ирана, передает «Би-би-си».

«Система противовоздушной обороны в настоящее время выявляет и перехватывает угрозы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Иранское командование пригрозило, что Израиль столкнётся с ещё более массированными ударами.

«Эта операция — не разовое событие, а начало целой недели непрерывных ударов», — говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

«В течение следующих семи дней круглосуточно будут запускаться волны ракет и дронов, пока враг не будет сдержан и не прекратит свои преступления. Любые удары по иранской территории будут встречены сокрушительным и подавляющим ответом, превосходящим все ожидания», — заявляет КСИР.

Израиль «пересёк все красные линии», нанеся удар по Бейруту, добавили иранские власти. В воскресенье Израиль заявил, что нанёс удары по целям «Хезболлы» в южном пригороде ливанской столицы.

В ответ на иранскую ракетную атаку начальник штаба израильской армии заявил, что «нанесёт решительный удар по врагу, как только будет отдан приказ». Представитель армии заявил, что Иран совершил «серьёзную ошибку».

Между тем президент США Дональд Трамп сказал изданию Axios, что собирается попросить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары, чтобы не сорвать возможную сделку с Ираном.

Позже он заявил в телефонном разговоре Financial Times, что Нетаньяху не останется иного выбора, кроме как согласиться на любую сделку, которую США заключат с Ираном.

«У него не будет иного выбора», — сказал Трамп. «Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Он [Нетаньяху] не принимает решений».

По мнению Трампа, последние иранские удары не оказали «никакого влияния на сделку».

«Посмотрим, чем все закончится», — сказал он Financial Times. «Это одна из тех вещей, которые длятся уже 3 тысячи лет или 47 лет, в зависимости от того, как считать».

Как сообщает Fox News, Трамп обратился и к Ирану: «Довольно. Вернитесь за стол переговоров». Кроме того, по информации издания, американский президент выразил недовольство по поводу ударов Израиля по Бейруту.

Позже Армии обороны Израиля сообщила, что Израиль нанес ответный удар по Ирану после ракетной атаки.

«Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удар по военным целяи, принадлежащим иранскому террористическому режиму в западной и центральной частях Ирана», — говорится в сообщении.

Представители ЦАХАЛ добавили, что детали станут известны позже.