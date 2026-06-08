Штормовое предупреждение объявили в Казахстане из-за жары и дождей

CentralAsia (KZ) - В ряде регионов Казахстана на 8 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Казгидромет.

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, порывы ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидаются небольшой дождь, гроза.

В Абайской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днём град и шквал, порывы ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, в отдельных районах чрезвычайная. В Семее днём ожидаются кратковременный дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал, порывы ветра до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидаются дождь, гроза, град, шквал.

В Алматинской области ночью в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 18 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал, порывы ветра до 15-20 м/с. В Атырау временами ожидаются дождь и гроза, порывы ветра до 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днём град и шквал, порывы ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днём ожидаются кратковременный дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днём в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза, порывы ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жетысуской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15-20 м/с. Днём ожидается сильная жара до +35°C. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, порывы ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются дождь, гроза, град, шквал, порывы ветра до 15-20 м/с.

В Карагандинской области во второй половине дня ожидаются небольшой дождь, гроза. Днём сильная жара до +35...+36°C. Сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, порывы ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь и гроза.

В Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, днём пыльная буря, порывы ветра до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днём пыльная буря, порывы ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Днём сильная жара до +35°C. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днём сильная жара до +35°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днём ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью и утром туман, порывы ветра до 15-20 м/с. В Петропавловске днём ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью и утром туман, порывы ветра до 15-20 м/с.

В Туркестанской области днём в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Улытауской области во второй половине дня ожидаются небольшой дождь, гроза, шквал, порывы ветра до 15-20 м/с. Днём сильная жара до +35...+37°C. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане порывы ветра до 15 м/с. Днём сильная жара до +35°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

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