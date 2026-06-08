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В Казахстане в воскресенье были перебои с интернетом. В Минцифры назвали причину

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве искусственного интеллекта и цифровых технологий Казахстана объяснили причину перебоев в работе интернета, на которые жаловались в социальных сетях казахстанцы 7 июня.

«Временные перебои в работе отдельных интернет-ресурсов были связаны с повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи в ходе строительных работ. По информации АО «Казахтелеком», строительная техника повредила кабель, обеспечивающий один из основных маршрутов международного интернет-трафика. Специалисты оперативно перевели трафик на резервные каналы, что позволило избежать полного отключения связи», – говорится в сообщении.

Восстановительные работы ещё идут. 

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