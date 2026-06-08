В Казахстане не стали заводить дело о наемничестве против Нурлана Сабурова

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана не нашел в действиях комика Нурлана Сабурова «признаков правонарушения». Об этом сообщило издание Tengrinews со ссылкой на ответ ведомства.

«Сообщаем, что в результате проверочных мероприятий признаков правонарушения не выявлено», — заявили в КНБ.

Проверка в отношении Сабурова по статье о наемничестве началась в феврале 2026 года после того, как казахстанский активист Марат Турымбетов направил в прокуратуру видео, на котором Сабуров передает десять мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра». Статья уголовного кодекса Казахстана о наемничестве предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

Нурлан Сабуров — гражданин Казахстана, один из самых популярных в России стендап-комиков, ведущий ютьюб-шоу «Что было дальше?».

6 февраля, когда он прилетел в Россию из ОАЭ, в московском аэропорту ему выдали документ о запрете въезда в Россию на 50 лет. После этого в соцсетях стал распространяться снятый еще в 2025 году ролик, где комик рассказывал, что передал десять мотоциклов бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра» — формированию, созданному на базе ЧВК Вагнера.

По информации «Важных историй», главной причиной запрета на въезд в Россию стало нежелание Сабурова сотрудничать с ФСБ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения