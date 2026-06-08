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Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у побережья Филиппин, один человек погиб

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на южном побережье Филиппин 8 июня. Минимум один человек погиб, четверо пострадали, сообщает ABS-CBN News со ссылкой на местную полицию

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 35 км у острова Минданао. После землетрясения произошло три афтершока магнитудой 6,4, 6,1 и 4,8.

В сообщении Phivolcs говорится, что волны цунами более чем на один метр превышают обычные приливы, и могут продолжаться в течение нескольких часов.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил координацию мер реагирования Национальному агентству по борьбе со стихийными бедствиями, а департаменту социального обеспечения — подготовку гуманитарной помощи и эвакуационных центров. Также он распорядился приостановить учебные занятия в пострадавших районах Минданао.

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