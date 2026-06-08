Минувшая весна в Узбекистане была теплее среднего, осадков в мае выпало выше нормы — Узгидромет

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал климатический обзор минувшего мая и весеннего сезона в Узбекистане.

Май

В течение мая по Узбекистану преобладала тёплая погода с комфортным температурным фоном. В большинстве дней максимальная температура воздуха была в пределах +27…+32 градусов.

В наиболее жаркие, но кратковременные периоды температура повышалась до +34…+37 градусов, а в конце мая в отдельных районах достигала +39 градусов. По северу, пустынной зоне и югу местами отмечалось повышение до +40…+41, в районе Термеза — до +42 градусов.

Наблюдались также непродолжительные периоды похолоданий, когда температура понижалась до климатической нормы и на 2−3 градуса ниже неё. В эти дни дневная температура не превышала +20…+25 градусов, а в ночные и утренние часы столбик термометра опускался до +10…+15 градусов.

По большей части территории Узбекистана средняя суточная температура воздуха была на 1−2 градуса выше климатической нормы, по Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям — около нормы.

Температурный режим мая 2026 года был более мягким, чем в мае 2025 года, который вошёл в тройку самых тёплых майских месяцев за всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане, отмечается в обзоре.

Прошедший май также отличался от мая 2025 года по степени и характеру влагообеспеченности территории. Май 2025-го был экстремально сухим, а в мае этого года по большинству регионов осадков выпало больше нормы. Дожди практически повсеместно сопровождались грозами, в отдельных районах отмечалось выпадение града.

В отдельные дни местами по стране выпали ливни с количеством осадков, составляющим 50−90% от месячной нормы. Такие сильные дожди в мае прошли впервые за 50 лет.

В отдельных районах Бухарской, Навоийской, Самаркандской областей количество осадков за сутки достигло 100−150% от месячной нормы, а в районе Нукуса за сутки выпало 40 мм (348% от месячной нормы).

На метеостанциях Ангрен, Гузар, Нукус были обновлены рекорды максимального суточного количества майских осадков за всю историю метеорологических наблюдений.

На фоне интенсивных ливневых дождей наблюдались активные селе-паводковые процессы в предгорных и горных районах. Сели и паводки неоднократно отмечались в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской и Наманганской областях.

При этом дожди в мае выпадали крайне неравномерно, говорится в обзоре. В отдельных районах (по северу, пустынной зоне, югу, а также местами по Ферганской долине) количество осадков в мае не достигло месячной нормы.

По стране также отмечалось усиление ветра до 15−20 м/с с пыльным поземком. В отдельных районах Навоийской, Сурхандарьинской областей порывы ветра достигали 22−24 м/с.

Весенний сезон

Весенний сезон 2026 года по Узбекистану был тёплым. По большей части территории страны средняя температура воздуха весеннего сезона превысила многолетние значения на 1−2, по Каракалпакстану на 2−2,5 градуса.

Тёплыми были все три месяца весны. Повышение среднемесячной температуры воздуха происходило плавно, говорится в обзоре. Самым холодным периодом весны были первая и вторая декады марта — в среднем на 1−3 градуса холоднее климатической нормы.

10−13 марта отмечались заморозки в воздухе. Ночная температура понижалась до −2…−7 градусов, по северу и пустынной зоне — до −8…−13 градусов. Заморозки не затронули лишь Сурхандарьинскую область.

В третьей декаде марта произошло резкое повышение температуры, которое компенсировало холодные условия первых двух декад. Средняя температура воздуха этого периода превысила климатическую норму на 4−6 градусов, по северо-западным районам — на 7−9 градусов. Максимальная температура достигала +27…+30 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами +31…+32 градусов. В ряде районов (Каракалпакстан, Ферганская долина, отдельные районы Самаркандской, Сырдарьинской областей) максимальная температура была близка к абсолютному мартовскому максимуму за все годы наблюдений.

В апреле и мае преобладала тёплая погода. В самые тёплые, иногда по-летнему жаркие дни, максимальная температура достигала:

в апреле +28…+33 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — местами до +34…+36 градусов;

в мае +34…+39 градусов, по северу, пустынной зоне и югу — до +40…+41 градусов, в районе Термеза — до +42 градусов.

В минувший весенний сезон в отличие от сухой весны 2025 года осадков выпало около нормы, местами больше. Лишь в отдельных южных районах наблюдался небольшой дефицит осадков — 70−80% от нормы.