Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом

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CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом, сообщает агентство Синьхуа. Это первый государственный визит Си в КНДР за семь лет.

«Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом», — говорится в сообщении.

По данным агентства, визит Си Цзиньпиня продлится два дня: с 8-го по 9 июня.

В конце мая агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что южнокорейская разведка располагает данными о возможной подготовке визита председателя КНР в Пхеньян. По информации собеседников агентства, поездка может быть связана с активизацией контактов между Китаем и КНДР в последние месяцы.