экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом, сообщает агентство Синьхуа. Это первый государственный визит Си в КНДР за семь лет.

«Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом», — говорится в сообщении.

По данным агентства, визит Си Цзиньпиня продлится два дня: с 8-го по 9 июня.

В конце мая агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что южнокорейская разведка располагает данными о возможной подготовке визита председателя КНР в Пхеньян. По информации собеседников агентства, поездка может быть связана с активизацией контактов между Китаем и КНДР в последние месяцы. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com