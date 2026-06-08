В Японии объявили эвакуацию 180 тысяч человек на фоне угрозы цунами

CentralAsia (CA) - Власти в Японии приняли решение об эвакуации 181 500 человек из 10 префектур на фоне угрозы цунами, сообщает телеканал NHK со ссылкой на Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

«По состоянию на 11:00 утра, после объявления предупреждения о цунами, приказы об эвакуации были отданы 95 961 домохозяйству и 181 500 человек в 10 префектурах: Ибараки, Тиба, Сидзуока, Айти, Миэ, Вакаяма, Коти, Миядзаки, Кагосима и Окинава», — говорится в публикации.

Как ранее сообщал NHK, в префектуре Миэ приняли решение эвакуировать весь город Сима — 22 тысячи домохозяйств и более 42 тысяч человек. В префектуре Кагосима приказ об эвакуации получил прибрежный город Кимоцуки — свои дома должны покинуть 2,2 тысячи семей — около 3,8 тысячи человек.

Эвакуация также затронула города Ничинан, Тоёхаси, Нумадзу, Кочи и Наха. В префектурах Тиба и Ибараки соответствующие распоряжения получили жители городов Хитати, Китаибараки и Хокота.

Всем, кто находится в прибрежной зоне, рекомендовали немедленно укрыться в безопасном месте.

Ранее на Филиппинах объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 8,1, произошедшего у побережья острова Минданао.

Как сообщил местный Институт вулканологии и сейсмологии, ожидается, что высота волн превысит норму более чем на метр, а в закрытых бухтах и проливах она может быть еще выше.