Партия премьер-министра Никола Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

CentralAsia (CA) - Правящая в Армении партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна набирает 50,07% голосов на парламентских выборах. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия после подсчета 94% бюллетеней, передает News.am.

Альянс «Сильная Армения» российского миллиардера Самвела Карапетяна получает 23,35% голосов, блок «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, находится на третьем месте с 9,96%.

У партии «Процветающая Армения» 3,99% голосов, партии «Крылья единства» — 2,28%.

Таким образом, как отмечает News.am, по данным на утро 8 июня в новом парламенте будут представлены три политические силы — «Гражданское соглашение», «Сильная Армения» и «Армения».

Ранее Пашинян заявил о победе своей политической силы, хотя к тому моменту ЦИК обработал менее 20 процентов бюллетеней. «Партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство», - отметил Пашинян на пресс-конференции.

Эти слова вызвали критику ряда оппозиционных сил. Так, в блоке «Армения» экс-президента высказывания премьер-министра расценили как «шаг к узурпации власти» и «грубое вмешательство» в деятельность ЦИК. А глава «Крыльев единства» Арман Татоян назвал заявление Пашиняна неконституционным и выходящим за рамки полномочий главы правительства.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, в них участвовали 18 политических сил: 16 партий и два альянса. Для партий установлен проходной барьер в 4%. Для блоков, куда входят до трех партий, — 8%, для объединений из четырех и более партий -10%.

Парламент Армении (Национальное собрание) состоит на данный момент из 105 депутатов. Из них четыре мандата закреплены для представителей национальных меньшинств - езидов, русских, курдов и ассирийцев