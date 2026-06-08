Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, сообщила пресс-служба Акорды.
По предварительным данным большинства международных наблюдателей, выборы прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении. Президент отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество со страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Президент Казахстана пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия.
По данным Центральной избирательной комиссии на 8.00 по времени Казахстана, партия «Гражданский договор» набрала 50,83% голосов.