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Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, сообщила пресс-служба Акорды.

По предварительным данным большинства международных наблюдателей, выборы прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении. Президент отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество со страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес. 

Президент Казахстана пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия.

По данным Центральной избирательной комиссии на 8.00 по времени Казахстана, партия «Гражданский договор» набрала 50,83% голосов. 

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