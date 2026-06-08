Неделя в Узбекистане будет жаркой, местами ожидаются кратковременные дожди

CentralAsia (UZ) - Днём 8 июня по Узбекистану сохранится погода без осадков, лишь в отдельных районах Каракалпакстана и Бухарской области возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает Узгидромет.

9 июня кратковременный дождь с грозой ожидается местами в Ташкентской области и Ферганской долине, а также ночью и утром в отдельных районах Кашкадарьинской и Самаркандской областей.

10−12 июня по большей части территории страны будет преобладать малооблачная погода, лишь по областям Ферганской долины местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер восточный 7−12 м/с, временами усиление до 13−18 м/с, с пыльным поземком. По пустынной зоне 8 июня возможны порывы до 20−22 м/с.

Преобладающая температура воздуха составит +32…+37, по югу — до +39 градусов. По предгорным и горным районам 8−12 июня местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте днём 8 июня осадков не прогнозируется. Воздух прогреется до +35…+37 градусов.

9 июня возможен кратковременный дождь с грозой.

10−12 июня ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +21…+23, днём — +33…+35 градусов.

Ветер 3−8 м/с, временами с усилением до 10−12 м/с, в отдельных районах города с пыльным поземком.