Итоги выборов в Армении: Партия Пашиняна набрала 49,81% голосов

CentralAsia (CA) - Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов на парламентских выборах. Это следует из данных ЦИК страны, обнародованных после обработки 100% бюллетеней.

Результаты голосования

Лидирует с результатом 49,81% (727 160 голосов) правящая партия «Гражданский договор».

Второе место занимает блок партий «Сильная Армения» с 23,29% (340 062 голосов).

Третье место – блок партий «Армения» с 9,94% (145 097 голосов).

Четвертое место – партия «Процветающая Армения», набравшая 4% (58 368 голосов).

Пятое место за партией «Крылья единства» с 2,3% (33 618 голосов).

Как пишет news.am, по итогам парламентских выборов, в новом Национальном собрании Армении будут представлены 4 политические силы - «Гражданский договор», блок «Сильная Армения», блок «Армения» и партия «Процветающая Армения».

Мандаты будут распределены следующим образом:

«Гражданский договор» - 61 мандат

блок «Сильная Армения» - 28 мандатов

блок «Армения» - 11 мандатов

партия «Процветающая Армения» - 5 мандатов.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока. Явка превысила 50%.

Согласно Избирательному кодексу Армении, политическая сила или их коалиция может сформировать правительство, если располагает не менее 52% мест в парламенте. При этом «Гражданский договор» получает право формировать правительство, так как, согласно Избирательному кодексу Армении, если партия после завершения распределительных процедур получила относительное большинство, но менее 52% голосов, она получает «минимальное число дополнительных мандатов», чтобы общее число ее мандатов в процентном выражении составило не менее 52%, пишет РБК.

Согласно Конституции Армении (статья 89) в Национальное собрание входит «как минимум» 101 депутат — это значит, что число депутатских мандатов может быть больше. В парламенте VIII созыва (2021–2026) было 107 депутатов. Меняющееся количество мандатов связано с тем, что в Избирательном кодексе Армении содержится механизм, который предусматривает появление дополнительных мест, если оппозиция получит меньше трети мандатов; эти места среди оппозиционных партий распределяет ЦИК пропорционально полученным ими голосам.

Пашинян объявил о победе своей партии на выборах и ее намерении самостоятельно сформировать правительство Армении до обработки ЦИК 20% голосов. Кочарян назвал заявление премьер-министра попыткой давления на ЦИК. «До подведения итогов выборов ваши заявления — это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти», — сказал он.