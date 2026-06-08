Зеленский заявил, что через Абрамовича передал Путину предложение о личной встрече и отказ от сдачи Донбасса

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским бизнесменом, который приезжал в Киев на встречу с ним, был Роман Абрамович. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Он приезжал в Киев. Он сказал: «У меня есть сообщение непосредственно вам, и я хочу получить от вас сообщение и передать его Путину». Но он сказал, что это нужно сделать тихо, без всякой огласки. Я ответил: «Это ваш выбор. Для нас это не имеет значения — публично или непублично»», - рассказал президент Украины в интервью Sky News.

По мнению Зеленского, Абрамович хотел понять, на что готов Киев в вопросе мирных переговоров. Зеленский сказал ему, что Украина не собирается отдавать России Донбасс. «Это было ключевое послание. Я сказал, что мы не уйдем, мы не отдадим вам победу таким образом», - сказал Зеленский.

Также Зеленский сказал, что стороны «говорили о компромиссах»: «Я сказал, что прекращение огня — это самый большой компромисс с нашей стороны вашей стороне». Украинский лидер попросил Абрамовича донести до Путина, что он готов встретиться «в любое время» и «в любом формате». Миллиардер, со слов Зеленского, заверил, что направится напрямую к Путину.

5 июня Владимир Путин во время Петербургского экономического форума рассказал, что в Киев на встречу с Зеленским ездил один из российских бизнесменов. Через него, как утверждает Путин, Зеленский передал предложение о встрече с президентом РФ. Путин не назвал имени этого бизнесмена.

Financial Times со ссылкой на источники позже сообщила, что на встречу с Зеленским в Киев ездил Роман Абрамович.