Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 15

CentralAsia (CA) - Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 15 человек. Об этом сообщило местное управление гражданской обороны, передает AFP.

По словам директора ведомства Родриго Сосменьи, большинство погибших, 12 человек, — в Соккссаргене. Этот регион охватывает четыре провинции и один город: Южный Котабато, Султан Кударат, Сарангани и город Генерал-Сантос. 129 человек получили ранения, указывает Reuters. По данным AP, пострадали более 200 человек.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром около 7:30 по местному времени. Институт вулканологии и сейсмологии островов сообщил о магнитуде 8,1. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился у побережья города Генерал-Сантос, расположенного на острове Минданао.

Жителей Филиппин призвали эвакуироваться на возвышенности или вглубь островов. На островах прогнозируется цунами с высотой волн более одного метра. В Японии из-за угрозы цунами начали эвакуацию жителей прибрежных районов.