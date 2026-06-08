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Дожди и усиление ветра ожидаются на большей части Казахстана

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 9-11 июня сохранится неустойчивый характер погоды: прогнозируются дожди с грозами, усиление порывистого и шквалистого ветра, возможен град, сообщает «Казгидромет».

Сильные дожди ожидаются 09-11 июня на северо-западе, севере, 11 июня на юго-востоке страны. А в начале периода на востоке и с середины периода на юго-западе будет преимущественно без осадков.

На западе температура воздуха повысится до +27+35°С, на севере – понизится до 17-28°С, небольшой спад жары также ожидается на северо-востоке и в центре – до 25-33°С, на юге и юго-востоке – до +27+35°С. Жара сохранится на востоке республики – здесь будет +32+39°С.

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