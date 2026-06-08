Магнитная буря планетарного масштаба надвигается на Землю

CentralAsia (CA) - Сегодня, 8 июня, должна начаться магнитная буря планетарного масштаба, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Буря уровня до G3 может прийти к Земле уже в течение двух-трёх часов и продлиться более суток. Причиной стал всплеск солнечной активности, который произошёл в начале месяца. Такой прогноз составили на основании данных космического аппарата STEREO.

«Последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца ещё 6 июня куда-то вбок и вниз, согласно расчётам математических моделей, должно сегодня по каким-то неведомым траекториям вынырнуть около Земли. Уверенность моделей в таком сценарии впечатляет. Вероятность бури на сегодня оценивается в 96%, а также в 85% оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит ещё и завтрашний день», – говорится в сообщении.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии прогнозировали, что 4-5 июня пройдёт одна из сильнейших магнитных бурь года с уровнем G3. Фактически пик события составил G2.3 – примерно посередине между средней и сильной категориями.