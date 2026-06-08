Узбекистан повзрослел. Средний возраст жителей достиг почти 30 лет

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 1 января 2026 года средний возраст населения Узбекистана составил 29,5 года. При этом в Ташкенте показатель равен 32,7 года, а в Сурхандарьинской области — всего 27,4 года — разница между столицей и югом превышает пять лет.

По данным Национального комитета по статистике, после самого «взрослого» Ташкента следуют Бухарская с показателем 31,1 года, Ташкентская — 31 год и Навоийская области — 30,1 года. В Ферганском регионе средний возраст жителей составляет 30 лет, в Каракалпакстане — 29,8 года.

Показатель, соответствующий среднему по стране, отмечен в Андижанской и Хорезмской областях — по 29,5 года. В Наманганской области средний возраст населения составляет 29 лет, в Сырдарьинской — 28,7 года, в Самаркандской — 28,5 года, в Джизакской — 28,4 года.

Самыми молодыми регионами остаются Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области, где средний возраст составляет 27,7 и 27,4 года соответственно.

Отмечается, что показатель среднего возраста в Узбекистане значительно ниже среднемирового в 30,9 лет. Следовательно, Узбекистан входит в число стран с самым молодым населением в мире. При этом по данным проекта Global Relocate, в странах с самым молодым населением обычно высокая рождаемость и не очень большая продолжительность жизни. Самая молодая страна мира — Центрально-Африканская Республика (14,3 года), за ней следуют Нигер (15,3 года) и Сомали (15,4 года).