Число жертв землетрясения на Филиппинах превысило 30 человек

CentralAsia (CA) - При землетрясении у побережья Филиппин погибли 32 человека, еще 134 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Они уточнили, в основном люди стали жертвами обрушений домов и оползней.

Сильнее всего пострадал город Генерал-Сантос с населением около 700 тыс. человек. Там повреждены магазины и здания, у некоторых разбиты вывески и стекла, некоторые полностью обрушились. Местные власти пока оценивают ущерб, нанесенный коммунальным сетям и инфраструктуре.

Магнитуда землетрясения составила 7,8. Жителей Филиппин призвали эвакуироваться на возвышенности. На островах была объявлена угроза цунами с высотой волн более одного метра. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил приостановить учебные занятия в пострадавших районах Минданао. В Японии также провели эвакуацию более 180 тыс. жителей прибрежных районов.