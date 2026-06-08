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ОТГ выделила $1 млн на развитие программы обмена «Орхун»

CentralAsia (CA) -  В Туркестане 8 июня состоялось 9-е заседание министров образования Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает пресс-служба ОТГ.

В мероприятии приняли участие главы образовательных ведомств стран-членов организации.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев сообщил, что программа академической мобильности «Орхун» продолжает расширяться, а Союз тюркских университетов (TURKUNIB) уже объединяет 170 высших учебных заведений. По его словам, для дальнейшего развития программы Секретариат ОТГ выделил 1 млн долларов США. Также рассматривается создание постоянного секретариата TURKUNIB и специального фонда программы.

Участники встречи обсудили инициативу по формированию Пространства высшего образования тюркского мира, которое предусматривает гармонизацию образовательных стандартов, повышение качества обучения и взаимное признание дипломов. Кроме того, были рассмотрены программы обмена студентами и преподавателями, проект «Школы-побратимы» и создание Информационной сети образования тюркских государств.

По итогам заседания министры подписали итоговое коммюнике и одобрили ряд стратегических инициатив, включая создание Банка данных высшего образования тюркского мира, Ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании (TWAQA), Лиги тюркских университетов, а также механизмов взаимного признания дипломов между университетами-членами TURKUNIB.

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