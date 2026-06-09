Монгольская красавица завоевала серебро в тройном прыжке на Тайване

CentralAsia (MNG) - По информации MongolianNews, легкоатлетический чемпионат Нового Тайбэя 2026 года состоялся 6-7 июня 2026 года на стадионе Банцяо в городе Новый Тайбэй, Тайвань. Соревнования, получившие статус серебряного этапа континентального тура Всемирной легкоатлетической ассоциации, привлекли лучших спортсменов со всего мира из таких стран, как Австралия, Индия, Монголия и Филиппины.

слева: Оюундарь Энхбат, Тиа Луиз Розарио и Хуан Юй-ти

Монгольская легкоатлетка ОЮУНДАРЬ Энхбат завоевала серебряную медаль в тройном прыжке среди женщин на Открытом чемпионате по легкой атлетике в Новом Тайбэе 2026 года.

Результаты:

Золото: Тиа Луиз Розарио (Сингапур) – 12.70 метра.

Серебро: Оюундарь Энхбат (Монголия) – 12.57 метра.

Бронза: Хуан Юй-ти (Тайвань) – 12.36 метра.

Оюундарь — одна из лучших монгольских легкоатлеток, ранее успешно представлявшая свою страну на Азиатских играх в Ханчжоу и других международных соревнованиях.

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