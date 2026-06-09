Мероприятие «Американские дни: 250-летие независимости» в Улаанбаатаре получило широкую огласку. Фото

CentralAsia (MNG) - Как передает MongolianNews, посол Ричард Буанган сказал: «Прочность американо-монгольских отношений лежит на плечах их народов. Для меня большая честь видеть так много из вас, молодых и старых, собравшихся в этот прекрасный день в Улаанбаатаре, чтобы отметить 250-летие Америки».

Праздник «Американские дни: 250-летие независимости» был отмечен активным участием жителей Улаанбаатара, от детей до пенсионеров.

Юные жители монгольской столицы особенно наслаждались такими мероприятиями, как баскетбол 3х3 для молодежи (до 14 лет), мероприятия в Научном музее Дуду, мероприятия Фестиваля комиксов, парад в рамках Фестиваля комиксов о Человеке-пауке, клуб кантри-музыки, джаз-клуб Fat Cat, линейные танцы, выступление американского военного рок-бэнда Восьмой армии, музыкальное выступление оркестра Тацуи Даниэля, автомобильные гонки Дуду (на зеленой лужайке) и выступление оркестра Восьмой армии США в стиле американского военного рока.

Кроме того, состоялись следующие мероприятия: презентации посольства, партнеров, НПО и выпускников, презентация американского сокольничего, встреча представителей Американской торговой палаты в Монголии (AmCham), презентация об отцах-основателях, подготовленная студентами-стажерами Американского уголка в Улаанбаатаре, и показ фильма «Сила лошади».

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