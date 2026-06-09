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Монгольские солдаты испытали вооруженных «роботизированных волков» и экзоскелеты. Видео

CentralAsia (MNG) -  Успешно завершены совместные китайско-монгольские армейские учения Steppe Partners 2026, — сообщает MongolianNews.

В субботу китайские и монгольские войска завершили недельные совместные учения Steppe Partners 2026 в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в ходе которых были продемонстрированы китайские беспилотные системы.

В ходе учений с боевой стрельбой они использовали дроны и вооруженных «роботизированных волков» для разведки и штурма, при поддержке бронетехники и артиллерии для разгрома имитированных сил противника.

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